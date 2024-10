Fouads USA: James svingar trävapen för att ha råd med mat

BNP: Tillväxttakten var hög under båda mandatperioderna. BNP växte med 2,7 procent under Trumps första tre år som president. Under Bidens första tre år var motsvarande siffra 3,5.

Tillväxten var mycket låg under pandemiåret 2020, och mycket hög under 2021.

Inflation: Trump såg betydligt lägre inflation under sin tid som president, omkring 6procent under Trumps första 3,5 år. Motsvarande siffra för Biden har varit högre, 19 procent.

Arbetsmarknad: Arbetslösheten sköt i höjden under pandemin 2020, och var som högst 14,9 procent. Dessförinnan hade arbetslösheten dock sjunkit från 4,7 procent till 3,5 procent under Trumps tid som president. Löneökningarna på 15 procent under Trumps mandatperiod slog också inflationstakten.

Biden har också levererat starka arbetsmarknadssiffror. Arbetslösheten har sjunkit från 6,7 procent ner till 4,2 och lönerna har ökat 18 procent, dock under en tid med hög inflation.

Statsskuld: Både Biden och Trump ökade USA:s statsskuld rejält, inte minst på grund av pandemin. Statsskulden ökade med 39 procent under Trumps år och med ytterligare 25 procent under Bidens mandatperiod.

Källa: Forbes

Fotnot: Det är vanskligt att göra ekonomiska jämförelser mellan de båda perioderna särskilt covid-19-pandemins enorma påverkan på ekonomin i världen och USA försvårar jämförbareheten mellan de båda perioderna.