Franskt intresse för ”le snus” – larm om nya trenden

I stora delar av EU är snus olagligt, men kan ändå vara lätt att få tag på via nätet. Och under de senaste månaderna verkar intresset för nikotinpåsarna ha ökat i just Frankrike.

Franska medier har rapporterat om fenomenet och det varnas också för dess effekter. Bland annat sänds inslag om hur ungdomar mår dåligt och i vissa fall hamnar på sjukhus efter att ha använt snus. Och på sociala medier sprids många videor där ungdomar testar tobaksprodukten – ofta med negativa konsekvenser.

I klippet ovan berättar frilansjournalisten Jennifer Paterson om hur snusintresset kan ha väckts bland franska ungdomar.