Grekland stoppar allt fler flyktingar vid gränserna

Flest flyktingar och migranter tar sig till Grekland från Turkiet via båt över Egeiska havet. Här har antalet ökat med 56 procent under årets första fyra månader. Enligt den grekiska kustbevakningen har de under samma period förhindrat 12 000 flyktingar och migranter från att ta sig in i landet från Turkiet – tre gånger så många som under motsvarande period året innan.

Grekiska myndigheter befarar att trycket kommer att öka ytterligare och beräknar att upp emot 5 000 flyktingar och migranter nu har samlats på stränder längs det turkiska fastlandet, närmast de grekiska öarna Lesbos, Chios, Samos, Kos och Rhodos i Egeiska havet, enligt ett uttalande i tidningen Kathimerini.

Det har fått den grekiska regeringen att öka beredskapen på Egeiska havet och bevakningen av landsgränsen mot Turkiet i norr vid Evros-floden.

Anklagelser om push-backs

I veckan besökte den grekiska migrationsministern, Notis Mitarakis, EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter där han bland annat lyfte de utmaningar Grekland står inför med det ökade antalet flyktingar och migranter vid landets yttre gränser.

Men den stora frågan under mötet i utskottet var den om grekiska myndigheter utför så kallade ”push-backs” vid landets yttersta gränser efter att grekiska myndigheter och EU:s gränspolismyndighet Frontex, under många år anklagats för att använda sig av brutala metoder för att förhindra att flyktingar- och migranter når grekiskt territorium och därmed EU. Något som bryter mot internationell asylrätt liksom grekisk lagstiftning.

Lovar hårdare tag

Den grekiska regeringen har konsekvent förnekat förekomsten av push-backs. Sedan de vann majoritet i parlamentet 2019 har de, i flera omgångar, skärpt flykting- och migrationslagstiftningen liksom lovat hårdare tag mot flyktingar och migranter som reser in i landet utan tillstånd.

Inför mötet i EU-parlamentets utskott publicerades ett avslöjande i brittiska The Guardian och tyska Der Spiegel om hur grekisk gränspolis utnyttjar flyktingar- och migranter för att utföra ”push-backs” vid Evros-gränsen och att de systematiskt använt våld och kränkande behandling.