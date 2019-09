USA bombar IS-ockuperad ö i Irak

Bit för bit har den internationellt terrorstämplade jihadistgruppen IS fått sitt territorium slitet ur händerna, och gruppens självutnämnda ”kalifat” har slagits i spillror. Men trots detta fortsätter gruppen att bedriva gerillakrig och utföra attentat, både i Irak och Syrien men även i andra delar av världen.

De militära insatserna mot IS fortsätter också, och nu publicerar den amerikanskt ledda koalitionen mot IS nya bilder på vad som uppges vara flygbombningar mot gruppen. I en video som ska ha spelats in i tisdags ser man hur ön Qanus i floden Tigris plötsligt lyses upp av en rad eldklot, varpå stora rökmoln stiger mot skyn.

– Vi nekar IS möjligheten att gömma sig på ön Qanus, säger generalmajor Eric T. Hill, befälhavare för koalitionen mot IS, i ett uttalande.

– Vi skapar förutsättningarna för våra samarbetspartners styrkor att fortsätta skapa stabilitet i regionen.

Enligt koalitionen följde insatser på marken på ön, mot vad som beskrivs som en större mötespunkt för IS-anhängare på väg från Syrien till olika områden i Irak. Koalitionens styrkor har använt cirka 36 ton bomber mot IS på ön.