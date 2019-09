IS angrep by med minerade kor – en nygammal terrortaktik

Det var lördags som al-Islahbor möttes av en märklig syn: två bomblastade kor som vandrade runt byns norra sida. Djuren rörde sig in mot byns utkant och när de nådde sig några byggnader så utlöstes bomberna med fjärrstyrning, enligt The New York Times.

De båda korna dödades och hus skadades men inga människor drabbades, enligt överste Ghalib al-Atyia, polistalesman i Diyala-provinsen.

Enligt hans bedömning pekar attacken på att IS, som har lidit stora förluster under de gångna årens krig, nu tvingas till mer okonventionella taktiker för att kompensera för sina förluster. Militära insatser pågår samtidigt för att driva ut IS i närliggande områden norr om huvudstaden Baghdad.

Flera förklaringar

En andra förklaring är att jihadister helt enkelt gömmer bomber på alla möjliga ställen för att skapa ökad oro och osäkerhet. Det kan också vara ett sätt att skicka en signal till byborna om att man finns i området och att ännu kan hota byn som ligger nära flera stora vägar, säger överste al-Atyia till den amerikanska tidningen.

– Islamiska staten kommer att fortsätta försöka ta sig in på de områden som man ser som strategiskt viktiga för att kunna förflytta sig.

Händelsen har väckt uppmärksamhet även i lokala medier, och kurdiska NRT har rapporterat om händelsen med bild på förstörelsen. Nordöstra Diyala-provinsen har drabbats hårt av IS under det senaste året och en del av attackerna har drabbat just byn al-Islah.

Inte unikt

Att använda djur på det här sättet sticker ut men det är faktiskt inte unikt, vare sig i krig eller i jihadist-attentat.

Afghanska talibaner har använt bomber fästa vid åsnor. Det har även al-Qaida i Irak – IS föregångare under Irakkriget då det även var vanligt att döda djur användes för att gömma bomber.

Palestinska grupper har flera gånger använt djurbomber, något som fick djurrättsgruppen Peta att 2003 skriva till palestinske ledaren Yasser Arafat med en uppmaning om att hålla djur utanför Mellanöstern-konflikten.

Men djur har i alla tider använts i krig. Under andra världskriget testade både USA och Sovjet djur som bombmetod, i USA:s fall bland annat fladdermöss och fåglar medan Sovjetunionen försökte sig på minerade hundar mot stridsvagnar.