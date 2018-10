Här drar orkanen Willa in över Mexikos turiststränder

Under natten mot onsdagen drog den tropiska orkanen Willa in över Mexikos västkust. Med vindstyrkor på 53 meter i sekunden väntas den bli en av de värsta orkanerna som har drabbat landet.

– Det här kommer bli otäckt, säger Ignacio Osuna, som bor i turiststaden Mazatlan, enligt AP.

Där har förberedelserna pågått redan under flera dagar. Stränderna och skolorna har stängt och dörrar och fönster har spikats igen med träplankor.

En man som söker sig mot skydd på sin cykel timmarna innan orkanen Willa drog in över Escuinapa på Mexikos västkust. Foto: Alfredo Estrella/TT

”Vi får inte spela macho”

Orkanen nedgraderades under tisdagen till en kategori 3-orkan på den femgradiga skalan. Det efter att så sent som under måndagen ha beskrivits som en kategori 5-orkan med vindar på över 70 meter i sekunden.

Men trots nedgraderingen befarar mexikanska myndigheter att orkanen kan leda till stor skada. Den beskrivs som livshotande – och som en av de värsta som har drabbat landet.

– Vi får inte spela macho. Vi får inte låtsas vara superhjältar. Det här är en väldigt stark orkan, säger Antonio Echevarria, guvernör i delstaten Nayarit.

Människor som evakueras och butikerna som har spikat igen sina fönster i väntan på orkanen Willa i Mazatlan på Mexikos västkust. Foto: Alfredo Estrella/TT

Tiotusentals evakuerade

Enligt Mexico News Daily har tusentals människor evakuerats i Mazatlan. Det samtidigt som minst 10 000 väntas evakueras i Escuinapa och 10-15 000 människor evakueras i Acaponeta och Tecuala.

Men trots varningarna verkar inte alla ha insett att orkanen skulle komma. När AP under tisdagen pratade med turister i Mazatlan konstaterade en amerikansk turist att han inte hade en aning om att orkanen var påväg.

– Det finns ingen annanstans för oss att gå så vi stannar här, sade han i en hotellobby i staden.

Det är just turistorterna på västkusten som väntas drabbas hårdast. När orkanen sedan drar in över fastlandet under dagen väntas den snabbt tappa i styrka.