Här ökar smittspridningen just nu i Europa

Enligt Reuters sammanställning kommer antalet coronafall i regionen snart passera 20 miljoner och på topp fem listan över vilka länder som rapporterar flest döda åtefinns tre östeuropeiska länder – Ryssland, Ukraina och Rumänien.

I Rumänien är en ny omgång av samhällsnedstängning igång sedan i fredags, det är inte tillåtet att gå ut på natten och det krävs covidpass för att komma in på många ställen.

Låg vaccinationsgrad i Ukraina

Även i Ukraina skenar smittspridningen, under fredagen var den dagliga siffran över nysmittade den högsta någonsin under pandemin med 23 785 nya fall, rapporterar TT. Skolor har stängts i Kiev och i andra områden där smittspridningen är som störst. 15 procent av Ukrainas befolkning har fått två doser vaccin vilket är den lägsta vaccinationstäckningen i Europa efter Armenien.

– Sjukdomsförloppet är allvarligare och mer aggressivt än förra året. Patienterna har blivit yngre. Tyvärr är de patienter som finns på vår avdelning inte vaccinerade, säger Valentyn Koroliuk, intensivvårdschef på statliga sjukhuset i Rivne, väster om Kiev, enligt TT.

I Österrike överväger regeringen att begränsa ovaccinerade medborgare om antalet inlagda på iva stiger till 600 personer. Den nytillträdde kanslern Alexander Schallenberg säger att ovaccinerade då kan behöva ha särskilda skäl för att få lämna sina hem.

– Vi kan ännu inte se pandemin i backspeglen. Vi är på väg in i en pandemi av ovaccinerade, säger Schallenberg.

Antalet covidpatienter på iva i Österrike var under fredagen 500 personer, vilket motsvarar 25 procent av sjukvårdens kapacitet.

Kan öka även i Sverige

Även i Tyskland ökar smittotalen, om än inte i lika hög grad som i östra Europa. Under lördagen nådde man över 100 coronasmittade per 100 000 invånare, i Sverige är den siffran 80. Det är den högsta dagliga siffran sedan i maj och man räknar också med en fortsatt uppgång under de kommande veckorna.

Folkhälsomyndigheten tror på en ökad smittspridning i Sverige under hösten och vintern, dock inte i nivå med Östeuropa.

– Sverige har varit jättebra på att vaccinera de äldre och allra sköraste, så slutsatsen är att sannolikheten för kraftigt ökat tryck på vården är liten, sa statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT tidigare i veckan.