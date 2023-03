Hårda gatustrider i Bachmut – tusentals civila kvar i staden

Hela stadsdelar är totalförstörda och bara ruiner återstår av flera byggnader och flerfamiljshus. Förödelsen i staden Bachmut i östra Ukraina är omfattande efter månader av blodig och utdragen kamp om staden som beskrivs som symboliskt viktig.

Ukrainska styrkor som försvarar staden är under hård press. Enligt flera medier avancerar de ryska trupperna långsamt från den norra sidan av staden och hårda strider pågår också strax öster om staden, enligt Reuters. Det pågår nu bland annat gatustrider i utkanten av Bachmut, säger biträdande borgmästare Oleksandr Marchenko i en intervju med BBC på lördagen.

Han säger att det förmodligen finns 4 000-4 500 civila kvar i staden, där det innan den fullskaliga ryska invasionen bodde runt 70 000 människor. Han säger att civila som ännu är kvar försöker ta skydd i skyddsrum och att det saknas rinnande vatten, gas och elektricitet. Ett anonymt ukrainsk befäl har sagt till nyhetsbyrån AP att det har blivit för riskabelt för civila att lämna staden annat än till fots.

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin hävdade i en nyligen publicerad video att Bachmut är ”praktiskt taget omringat” av ryska styrkor.

Sårade ukrainska soldater hämtas vid fronten. En av dem är Serjosja – som tvingades överge sin position när ryska stykor ryckte fram. Foto: Lars Lyrefelt/SVT

ISW: Kan förbereda reträtt

Ukrainska styrkor kan förbereda sig för att lämna Bachmut, skriver amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the study of war, i sin senaste rapport. Analysen görs efter uppgifterna på fredagen om att Ukraina sprängt två broar in till staden. En över floden i nordöstra delen och en längs vägen mot Khromove strax väst om staden.

ISW skriver att de kontrollerade sprängningarna tyder på att den ukrainska militären försöka hindra ryska soldater från att passera och avancera via Bachmut.

Ukraina: Behåller kontroll

I veckan sa Oleksander Rodnyanskyj, rådgivare till president Zelenskyj, att ukrainska styrkor kan backa från sina positioner i Bachmut – om det behövs.

– Vår militär överväger alla beslut. Än så länge har de kunnat behålla kontrollen av staden, sa Alexander Rodnyansky till CNN.