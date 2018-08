Hela byar bortsvepta av regnet: ”Var vatten upp till nacken”

Dödssiffran efter de kraftiga monsunregnen i delstaten Kerala i Indien har rusat upp till över 350. Bara det senaste dygnet har ett 30-tal människor omkommit, enligt TT.

– Vi hade ingen mat under de senaste fyra dagarna och det var vatten ända upp till nacken, säger en kvinna som flytt sitt översvämmade hem, enligt The Times of India.

Värsta sedan 1924

Skyfallen beskrivs som de värsta i regionen sedan 1924, då över 3 300 mm regn föll över landet under regnperioden. Hittills i år har 2 087 mm regn fallit – och då återstår ännu några veckor av regnperioden.

Totalt 846 680 människor trängs i tillfälliga läger efter att de tvingats fly översvämningarna i Kerala, enligt India Today. Under de närmsta fem dagarna väntas regnet lätta, det för första gången på mer än en vecka – men vattnet ligger kvar och nu ökar oron för att sjukdomar ska spridas i de tillfälliga läger där människor nu bor. Tre personer med vattkoppor har isolerats i staden Aluva, enligt TT.

Väntar på räddning

Över 30 militärhelikoptrar och 320 båtar deltar i räddningsinsatsen, enligt nyhetsbyrån AFP. Man fortfarande väntar tusentals människor på att räddas från översvämningarna.

– Det finns ingen mat och inget dricksvatten, ingen har kommit för att hjälpa oss ännu, säger en överlevare i Indisk TV enligt The Times of India.