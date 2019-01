Visa alla (2)

Helena Brunkman i Thailand: Väldigt många har lämnat inför stormen

Under natten till fredagen väntas stormen Pabuk dra in över Thailand. Öarna har under dagen tömts på turister – men några svenskar finns fortfarande kvar.

– Det är helt tomt på stränderna, och väldigt mycket folk i butikerna som köper på sig mat och vatten, säger Helena Brunkman, som är på semester på en av öarna.

Den tropiska stormen Pabuk, som väntas nå Thailands öar på fredag har fått myndigheterna att stänga av badstränder och ställa in researrangörernas utflykter. Men många turister har lämnat öarna tidigare än tänkt, för att undvika att bli fast efter att båttrafiken stängts av under helgen, säger Helena Brunkman från Göteborg, som är mitt i sin semester på Koh Phangan tillsammans med ett sällskap på åtta personer. – För en vecka sedan var det mycket folk på stränderna och ett vanligt semesterhäng. Mycket folk på gatorna och lite rörelse i butikerna, nu är det tvärtom. Helt tomt på stränderna, helt tomt på gatorna och väldigt mycket folk i butikerna som köper på sig mat och vatten, säger hon. ”Barnen börjar känna oro” De två barnfamiljerna bor i bungalows ”nästan i havet”, men funderar nu på att flytta 40 meter upp från stranden till ett stenhus. Även de har bunkrat på sig vatten och mat – nudlar, chips och frukt. Det är också brist på bensin och familjerna har inte kunnat tanka sina bilar. Enligt Helena Brunkman är de vuxna i sällskapet inte oroliga, barnen börjar däremot känna lite oro. – Om det bara hade varit vuxna i sällskapet hade vi varit snabbare med att förflytta oss. Nu har vi en treåring med oss, då behöver vi tänka lite klokare. Vi vill inte att de ska bli rädda, så vi sitter och överväger om vi ska flytta upp eller sova den här natten i våra bungalows, och kommer barnen att bli oroliga för det, säger hon och fortsätter: – Vi träffade en familj som bestämde sig för att de skulle lämna en dag tidigare på grund av stormen, för att de inte ville oroa sitt lilla barn. ”Om 12 timmar bor vi nog inte kvar” På torsdagskvällen lokal tid var läget på ön fortfarande lugnt. Enligt Helena Brunkman vidtar lokalbefolkningen än så länge inte några särskilda åtgärder och hotellpersonalen oroar sig framförallt över att gästerna inte kan ta sig till ön, men Helena Brunkman väntar sig att situationen kommer att ha förändrats till i morgon. – Det är verkligen en fin kväll, det blåser i palmerna, havet morrar lite i horisonten. Vi har det jättebra just nu. Sedan tror jag att det kommer vara en helt annan sak om 12 timmar. Då bor vi nog inte kvar i våra bungalows. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!