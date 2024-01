Hula Hula i dj-båset och motionspass – kandidaternas knep i valkampanjen

Som Finlands utrikesminister fick han finländarna in i Nato. Men under valkampanjen är ett av Pekka Haavistos knep att dj:a under namnet ”DJ Pexi” – ett sätt att nå ut till unga väljare.

Alexander Stubb, som är den andra toppkandidaten i presidentvalet, är temat snarare att motionera och röra på sig. Det både inspirerar och irriterar väljarna.

I presidentvalet ställer nio kandidater upp. Den första omgången i valet hålls den 28 januari. Om ingen kandidat får fler än hälften av rösterna hålls en andra valomgång två veckor senare.

