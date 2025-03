Donald Trump har skrivit under rekordmånga presidentdekret sedan han tillträdde som president.

Men svaret på frågan om det innebär att han får igenom mer politik återstår att se.

Vissa menar att den stora mängden beslut som fattats under en kort tid handlar om en medveten taktik som i USA går under benämningen ”flooding the zone”.

I videon ovan: SVT:s USA-korrespondent Fouad Youcefi och USA-experten Jakob Stenberg reder ut varför Donald Trump inte kan bestämma exakt vad han vill.