Indien öppnar upp – trots ökande smitta

I ett försök att rädda den krisande ekonomin har Indien börjat lätta på restriktionerna, efter två månaders nationell nedstängning som sedan har förlängts i flera regioner.

Tiotusentals människor har blivit av med jobbet och många företag har tvingats bomma igen. Skolor, tunnelbanor, biografer och gym hålls fortfarande stängda och större folksamlingar är förbjudna.​

– Vi är rädda, men vi måste ur den här situationen. Alla är rädda för sina liv, men arbete är också nödvändigt, säger Naresh Kumar till nyhetsbyrån AP. ​

Dödsantalet ökar snabbt

Med mer än 20 000 döda i pandemin och över 700 000 konstaterade fall av smitta är Indien det land med flest bekräftade fall av covid-19 i världen, efter USA och Brasilien. Det är fortfarande en låg andel av landets 1,3 miljarder invånare som har drabbats. Här har 15 personer per en miljon invånare avlidit i covid-19, jämfört med nästan 400 döda per en miljon invånare i USA. Men dödstalen ökar nu i snabb takt och experter oroar sig för utvecklingen de närmaste veckorna.​

Enligt Our World in Data har Indien testat drygt 7 personer per 1000 invånare, jämfört med exempelvis Sydkorea som testat 25 och Danmark som testat 187 personer per 1000 invånare. Samtidigt har Världshälsoorganisationen hyllat Indien för att man agerade så snabbt på pandemin.​

Pavel Siddique och hans familj har knappt gått utanför dörren sedan i mars, när samhället stängdes ner.​