Indiska twitterinlägg raderade – kritiserade regeringen

Covidkrisen i Indien har lett till skarp kritik mot landets regering, som bland annat tillåtit stora folkmassor att samlas under våren.

Flera inlägg på Twitter har anklagat regeringen för att ha gjort för lite för att hantera de stigande smittotalen. Nu agerar regeringen på kritiken, genom att begära att flera av inläggen raderas.

50 inlägg raderade

Enligt tidningen The Hindu rör det sig om 50 inlägg som kritiserar regeringens hantering av coronapandemin. Regeringen anklagas bland annat för att inte ha gjort tillräckligt för att skingra folkmassorna under den religiösa festivalen Kumbh Mela i mitten av april.

Bristen på sjukhusbäddar, syrgas och medicin kritiseras också, skriver BBC.

På begäran av indiska regeringen

Twitter bekräftar via databasen Lumen att inläggen raderats efter en begäran från den indiska regeringen. Inläggen är raderade för indiska Twitteranvändare, men kan ses i resten av världen.

Under måndagen konstaterades 352 991 nya fall av corona och 2 812 dödsfall i Indien. Det är den högsta dygnssiffran hittills under pandemin. Smittotalen var något lägre under tisdagen, 323 000.