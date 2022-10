”Ingen homosexualitet”: Påstådda regler inför VM i Qatar får storspridning

Fotbolls-VM i Qatar har varit föremål för hård kritik och otaliga kontroverser ända sedan landet tilldelades VM av Fifa år 2010.

Tusentals migrantarbetare har dött under bygget av arenorna – tidigt under 2021 släppte The Guardian en rapport som visade att 6 500 arbetare har mist livet till följd av byggnationerna.

Arrangören dementerar

Om lite mer än en månad sätter VM igång.

I sociala medier har redan en bild börjat spridas, som visar vad som påstås vara de mycket hårda regler som alla fotbollsfans måste följa om de ska få besöka landet under VM.

Men till Reuters skriver arrangören i Qatar att den virala bilden inte kommer från officiellt håll, och att bilden ”innehåller faktafel”.

Se bilden och en genomgång av vad den innehåller, i videon ovan.