Efter ökad smittspridning – Italien undertecknar nödbeslut

Några av Italiens befintliga restriktioner kvarstår, till exempel förblir nattklubbar stängda och sportevenemang får ta in max 1 000 åskådare. Men under måndagen infördes ytterligare restriktioner, rapporterar tidningen The Local.

– När det finns en regel har italienarna visat att de respekterar det och att de inte behöver en polis för att övervaka dem, säger hälsominister Roberto Speranza i en tv-sändning under måndagen, skriver The Local.

Mindre bröllopsfester

Genom det nya nödbeslutet förbjuds fester både inomhus och utomhus. Det rekommenderas även att undvika fester eller att ha fler än sex personer hemma, enligt nödbeslutet.

”Restaurangaktiviteter är tillåtna fram till 00:00 med bordsservering och fram till 21:00 i avsaknad av bordsservering”, anges i beslutet. Det är också förbjudet att samlas utanför platser som barer och restauranger mellan klockan nio på kvällen och klockan sex på morgonen.

Civila eller religiösa ceremonier som bröllop och dop förblir tillåtna, men mottagningar och händelser efter ceremonierna är nu begränsade till 30 gäster. Tidigare var upp till 200 personer tillåtna.

Munskydd i hemmet

Enligt en ny lag som antogs förra veckan blev det obligatoriskt att bära munskydd hela tiden när man vistas utanför sitt hem. Böter på mellan 400 och 1 000 euro infördes också för alla som vägrar att bära munskydd när det behövs.

I måndagens beslut rekommenderas det också att bära munskydd i hemmet när man får besök av personer som man inte bor med. Det inte är en regel, men en tydlig uppmaning.

Barn under sex år, personer med vissa funktionsnedsättningar samt människor som utövar sportaktiviteter som joggning eller cykling omfattas inte av munskyddskraven.

Ny isoleringsperiod

Den obligatoriska isoleringsperioden för alla som testar positivt, men som är symptomfria, har minskat från 14 dagar till ”minst tio”. Perosner får nu lämna isolering efter tio dagar om de har ett negativt prosvar. De som visar symtom måste stanna inomhus i ytterligare tre dagar.

Måndagens beslut gäller till den 13 november, då ministrarna åter beslutar om reglerna ska förlängas eller ses över.