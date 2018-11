Ivanka Trump gjorde som Clinton – försvaras av presidenten

Under presidentkampanjen 2016 var president Trump skarpt kritisk mot Hillary Clinton, och hävdade att hon brutit mot lagen. Enligt uppgifter till New York Times ska Trump så sent som i våras tryckt på för att få sin tidigare politiska motståndare åtalad.

Men när det gäller dotterns mejl låter det annorlunda. Ivanka Trumps mejl innehöll inte hemlig information och hon använde inte samma typ av server, uppger presidenten, som anser att hans dotter inte har gjort något fel.

”De var inte hemliga”

Enligt The Washington Post skickade Ivanka Trump under 2017 hundratals mejl i officiella ärenden till medhjälpare och tjänstemän i strid mot federala regler om diarieföring.

– Tidigt och under en kort period skickade Ivanka några mejl. De var inte hemliga som Hillary Clintons. De blev inte raderade som Hillary Clintons, säger Trump.

Utredning planeras

Trumps försvar av sin dotter har inte lyckats blidka kongressledamöter, som planerar att utreda om Ivanka Trump brutit mot några regler.

En talesperson för Ivanka Trumps advokat har bekräftat att hon använt ett privat epostkonto innan hon fått information om reglerna och säger att all mejlkorrespondens med koppling till Vita huset har lämnats in för arkivering för flera månader sedan.