Jamaica drabbades hårt av stormen Beryl – snart drar den in över USA

Orkanen Beryl har under de senaste dagarna dragit fram över Karibien och minst tio personer har omkommit.

– Den har varit uppe på kategori fem, vilket innebär över 70 meter per sekund vilket motsvarar lika mycket som eller över 252 kilometer i timmen, säger Nitzan Cohen, SVT:s meteorolog.

När orkanen drog in över Jamaica var det en av de starkaste som någonsin har dragit in över landet. Ön förklarades som en katastrofzon, det rådde utegångsförbud och en evakueringsorder utfärdades i områden känsliga för översvämningar och jordskred.

– Det är livsfarliga orkaner. Även kategori ett är farlig men när man kommer upp i fyra eller fem är det riktigt illa, säger Nitzan Cohen.

Hundratals evakuerade

I över tolv timmars tid regnade det kraftigt och på ön utfärdades ett utegångsförbud. Lokala myndigheter har ännu inte fullt kunnat bedöma hur pass omfattade skadorna är ännu, men många hus skadades och flera tusentals hushåll har ingen ström efter orkanen.

När stormen under natten drog in över Mexiko drabbades populära turistdestinationer som Cancún och Tulum av kraftiga skyfall. Hundratals turister fick evakueras från hotell och över 300 flyg har ställts in eller blivit kraftigt försenade, enligt BBC.

Rör sig in mot Texas

Under lördagsmorgonen har ovädret slagit till mot Yucatánhalvön i Mexiko med vindar på uppemot 175 kilometer i timmen. Orkanen har nedgraderats till en tropisk storm men väntas tillta i styrka när den fortsätter över Mexikanska golfen i helgen.

Nu rör sig orkanen in över USA och mot Texas. Den är rekordstark för att vara så tidigt på året som i juli.

– När den drar in över kusten kommer det att vara en klass 1-orkan och det kommer att blåsa kraftigt. Orkaner förkommer i princip varje år men så här kraftiga är inte vanliga, säger Nitzan Cohen, SVT:s meteorolog.