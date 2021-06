Johnson: G7 är en jättechans till återhämtning

G7 bildades 1975 och står för Group of Seven. Det är ett informellt forum för de länder som brukar kallas för världens rikaste: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. EU deltar också med representanter, samt i år även Australien, Sydafrika och Sydkorea som Storbritannien bjudit in som gäster.

Kina, vars ekonomiska och politiska makt tog fart långt efter det att G7 bildades, ingår inte, trots landets betydelse i dag.

Mellan 1997 och 2014 kallades klubben för G8. Då ingick även Ryssland, vars förtroende dock ansågs förbrukat i och med invasionen av Krim.

Källa: Reuters (TT)