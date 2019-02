Journalisten Andreas Utterström, menar att det här är en mycket uttänkt taktik från president Donald Trump. Foto: SVT

Journalist om konsekvenserna: ”Blir en lång domstolsfight”

Vita huset bekräftade under torsdagen att presidenten kommer att skriva under det förslag till budget som ska ge nya pengar till ökad gränssäkerhet mot Mexiko.

– Han är beredd att skriva under, men kommer samtidigt att utlysa nödläge, säger senatens republikanske majoritetsledare Mitch McConnell, rapporterar Reuters.

Journalisten Andreas Utterström, menar att det här är en mycket uttänkt taktik från president Donald Trump. – Trump använder det här som en slags taktik i ett förhandlingsspel för att hans kärnväljare ska känna sig nöjda. Det är något helt annat än vad presidenter vanligtvis brukar göra, säger han i SVT Morgonstudion. Finansiera muren Samtidigt menar Utterström att Trump, genom att utlysa nödläge, öppnar möjligheter för honom att finansiera muren mot Mexiko. – Det här gör då i teorin att han kan försöka skaffa pengar på annat håll, annars är det ju så att kongressen – USA:s riksdag, är den som sitter på plånboken. Men när han gör så här kan han själv börja leta pengar på annat håll, berättar Utterström. Utterström tror att det här kommer att leda till en lång domstolsprocess för presidenten. ”Lång domstolsfight” – Konsekvenserna är att det här kommer att bli en lång domstolsfight och det kan lika väl sluta i att domstolen kommer fram till att Trump inte har rätt att göra det här. Men för vissa väljare kanske inte det spelar så stor roll, säger han och fortsätter: – Det är mer en symbolfråga som visar att presidenten prioriterar gränssäkerhet och är beredd att ta fighten för de här frågorna. Dela Dela

