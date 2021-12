Kenya: Minst 20 personer drunknade när buss sveptes med av flod

Det var en bit öster om huvudsraden Nairobi som olyckan inträffade under lördagen. En gul skolbuss hyrd för att köra bland annat en kyrkokör till ceremonin i orten Kitui, tippade och sjönk medan föraren försökte navigera i det böljande vattnet.

Det är ännu oklart hur många som totalt omkommit, men Kituis guvenör Charity Ngilu uppgav under dagen att man fått upp över 23 kroppar ur vattnet. Hon fortsatte med att fler ligger under ytan, men att man fortsätter sökandet först under söndagsmorgonen.

Några ombord på den drabbade bussen lyckades fly och hjälptes till säkerhet. 12 personer, inklusive fyra barn kunde räddas.

Vittnen berättade att föraren hade stannat för att ta sig fram över floden och att han befann sig nära andra sidan när bussen sveptes med strömmen.