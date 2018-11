Kinakännare: Viktigt att Sverige markerar mot Kina

Torbjörn Lodén är sinolog, professor i Kinas språk och kultur, och har en tjänst som gästprofessor i Peking. Han har offentligt kritiserat Kina för behandlingen av den svenska förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad i landet. Lodén tvingades att avbryta sitt uppdrag vid universitetet i Peking nyligen.

– De kinesiska myndigheterna hävdade att jag inte hade ett giltigt arbetsvisum men jag anser att det var en förevändning för att bli av med mig, säger Torbjörn Lodén till SVT Nyheter.

”Viktig princip”

Lodén hävdar att Kina försöker försöker inskränka besöken och inte vill ha frispråkiga västerlänningar som säger sin mening.

– Det är positivt att Sverige tydligt visar hur allvarligt vi ser på frågan. Vi kan aldrig tvinga kineserna att släppa Gui Minhai men vi kan markera att detta är en viktig princip även om det försämrar förbindelserna mellan länderna. Det är självklart att det inte är kungens eget beslut, säger Torbjörn Lodén.

Handeln viktig

Erfarna diplomater som SVT Nyheter talat med anser att det är en hård markering att ställa in ett besök av en statschef. Även om Sverige är ett litet land har Kina intresse av att ha goda relationer med EU, särskilt inom handelsområdet.

På senare tid har förhoppningar väckts om en snar frigivning, men den kinesiske ambassadörens angrepp mot Gui Minhai i Svenska Dagbladet skapade osäkerhet om läget.

I artikeln i SvD säger ambassadören att ”han inte kan förstå hur vissa svenska politiker och en del media bara kan bortse från Gui Minhais brottslighet och dåliga personlighet”. Ambassadör Gui Congyou anser att försöken att pressa Kina att frige Gui Minhai ”visar på okunnighet om den kinesiska lagen och det är faktiskt en inblandning i Kinas rättsliga suveränitet”.

Regeringsbildningen

Hovet har i ett pressmeddelande angett att det är den utdragna regeringsbildningen som är skälet till att kungen stannar hemma. Resan till Kina var planerad mellan 25 november och 1 december. Nästa statsministeromröstning kan enligt talman Andreas Norlén hållas tidigast den 5 december.

Enligt källor till SVT Nyheter är det förhandlingarna om en frigivning av Gui Minhai som är skälet till att UD inte vill att kungen ska delta i resan. UD har inte bekräftat uppgifterna och säger i en kommentar till SVT Nyheter att det är kungen som valt att avstå från besöket i huvudsak på grund av regeringsbildningen. Beslutet har fattats efter samråd med utrikesdepartementet, vilket sker inför varje statsbesök.

Enligt 1974 års regeringsform har kungen inget eget politiskt inflytande, inte heller om regeringsbildningen i Sverige.

Norske kungen i Kina

Nyligen besökte Norges kung Harald Kina i spetsen för en stor delegation från näringslivet. Norge hade frostiga relationer med Kina under många år efter fredspriset tilll dissidenten Liu Xiaobo 2010. Nu har man slutit ett frihandelsavtal och har ett utbyte mellan länderna. Den norske utrikesministern, Ine Eriksen Söreide (H), tog dock upp frågan om respekt för mänskliga rättigheter under de politiska samtalen under besöket.

Det är normalt för företrädare för västliga demokratier att kritisera totalitära stater i de politiska samtalen, samtidigt som man försöker skapa goda relationer och bra handelsförbindelser, enligt diplomater SVT Nyheter talat med.

– Jag har inte varit med om att vi haft så dåliga relationer med Kina, säger Torbjörn Lodén.

– Men det är viktigt att Sverige och EU står upp för Gui Minhai och förklarar att behandlingen av honom strider mot grundläggande rättsprinciper, säger han.