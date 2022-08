Kinas militärövningar vid Taiwan fortsätter

Under söndagen rapporterade flera internationella medier att den kinesiska militärövningen runt Taiwan hade avslutats. Men under måndagen meddelar Kinesiska folkets befrielsearmé (FBA), via ett inlägg på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo, att man från och med måndag kommer öva på att leda anti-ubåtsattacker och sjöräder.

Övningarna är Kinas största någonsin runt Taiwan och ett stort antal stridsflyg och stridsfartyg har deltagit. Kina har även avfyrat robotar över Taiwan.

Ses som reaktion på Nancy Pelosis besök

För en vecka sedan genomförde USA:s talman Nancy Pelosi ett statsbesök i Taiwan, och Kinas omfattande övningar har beskrivits som en reaktion på det uppmärksammade besöket.

Enligt Kinas försvarsdepartement har målet med övningarna varit att testa vapensystem till sjöss och på land. Landets utrikesminister Wang Yi sa i ett uttalande under söndagen att Taiwan är en del av Kinas territorium – och inte en del av USA.