Tiotusentals människor tvingas lämna sina hem vid kusten i Indien och Bangladesh, där en tropisk orkan väntas dra in på onsdag och orsaka omfattande skador.

Orkanen som kallas Amphan befaras bli det kraftigaste ovädret som når Indien på runt tio år och enligt Indiens meterologiska byrå förde orkanen med sig vindar på över 66 meter per sekund i Bengaliska viken på måndagskvällen. Vindbyar på 73 meter per sekund har uppmätts.

– Det är inte blåsten som är det farliga i det här fallet, förklarar SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir. Utan det är vattenmängderna som kommer öka väldigt mycket i ett område som redan ligger lågt. I klippet ovan förklarar hon varför orkanen är så farlig.

