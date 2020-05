Orkaner blir allt starkare

Orkanen Dorian som i höstas drabbade Karibien och Florida är ett exempel på en av de kraftiga orkaner som dragit fram på senare år. Ny forskning tyder på att styrkan kan hålla i sig. Kraftigare tropiska orkaner är nämligen en tydlig trend enligt en ny studie.

Satellitbilder visar trend

Tropiska orkaner är cykloner med vindhastigheter som överstiger 32 meter per sekund. Den här typen av orkaner skapas av luftströmmar över hav där temperaturen är minst 27 grader. De bildas när varm fuktig luft stiger från havsytan.

Och dessa tropiska orkaner har alltså blivit allt kraftigare, visar en ny studie från det amerikanska väderinstitutet NOAA. Studien bygger på satellitbilder som har samlats ihop under närmare 40 år.

Klimatförändringar kan vara orsaken

Orsaken tros vara de globala klimatförändringarna, menar SMHI:s klimatprofessor Erik Kjellström.

– Havsytans temperatur ökar i takt med den globala uppvärmningen och då blir förhållandena mer gynnsamma för mer intensiva tropiska cykloner, säger han.

Orkaner medför mycket starka vindar och stora mängder regn som kan innebära livsfara för personer som lever där orkanen drar förbi. I höstas nådde orkanen Dorian vindhastigheter på 295 kilometer i timmen och många byggnader i Karibien drogs med i vinden.

Svårt att mäta orkaner

Det har dock ansetts vara svårt att göra den här typen av mätningar. Satelliternas bilder ser inte likadana ut varje år och är svåra att jämföra. Orkaner beter sig också annorlunda från säsong till säsong.

I den nya studien har forskarna därför valt bort vissa bilder och vissa områden för att göra underlaget så sammanhängande och enhetligt som möjligt.

Studien är ett stärkande bevis på vad forskare tidigare trott om klimatförändringarnas påverkan.

– Det är viktigt att öka vår förståelse för klimatsystemet och för att ta fram information som vi kan testa våra klimatmodeller mot, säger Erik Kjellström, klimatprofessor på SMHI.

Studien är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences och finns att läsa här