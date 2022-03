Kriget i Ukraina – dag 12

Under måndagsmorgonen var hamnstaden Mykolajiv i södra Ukraina under intensiv artillerield. Anfallet ska ha enligt The New York Times ha skett efter att ukrainska förband tryckt tillbaka de ryska styrkorna ut ur staden på söndagen.

Varnar för att Ryssland ska storma Kiev

Under natten fortsatte även intensiva luftattacker över Charkiv i nordöstra Ukraina. Under söndagen träffades ett tv-torn i just Charkiv av artillerield.

Den ukrainska militären varnar nu också för att ryska styrkor håller på att samla sina resurser för att ”storma Kiev”.

”Fienden fortsätter offensiven mot Ukraina genom att fokusera på att omringa Kiev, Charkiv, Tjernihiv, Sumy och Mykolajiv,” skriver generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor i en uppdatering, enligt en översättning från TT.

Ett eldupphör var också planerat under måndagsmorgonen.

Ukrainakriget får börsen att rasa

Samtidigt har kriget påverkat den svenska aktiemarknaden rejält – under öppningen rasade Stockholmsbörsens OMXS-index med 4,1 procent i en våg av marknadsoro.

Omkring 600 robotar ryska robotar avfyrade

Enligt en uppskattning från Pentagon har omkring 600 ryska robotar avfyrats sedan invasionen inleddes den 24 februari. Ungefär 95 procent av de ryska styrkorna som har varit samlade vid den ukrainska gränsen ska också ha satts in i offensiven och gått in i Ukraina.