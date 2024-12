Krigslagar infördes i Sydkorea men upphävdes – SVT liverapporterar

Huvudentrén till parlamentet har stängts av och blockeras av polisbilar. Inga ledamöter kan komma in i parlamentet för tillfället, rapporterar lokala medier

Militär som lyder under krigets lagar har tagit sig in i parlamentet och försöker ta sig in i plenisalen.

Alla medier och utgivare är även under statlig kontroll och alla som arbetar inom sjukvården har beordras tillbaka till sina arbeten inom 48 timmar, skriver Reuters.

Polisen försöker mota bort människor som samlats utanför parlamentet.