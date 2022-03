Kupp i statlig rysk tv – visade protestskylt i sändning

Händelsen inträffade under en direktsändning på måndagskvällen. En kvinna kom in i studion under en pågående nyhetssändning och höll upp en skylt bakom nyhetsuppläsaren.

På skylten stod det bland annat ”stoppa kriget” och ”tro inte på propagandan”.

Efter att kvinnan synts i bild i ett par sekunder gick ett förinspelad nyhetsinslag igång.

I ett klipp som kvinnan lagt ut på sociala medier säger hon att det som sker i Ukraina är ett brott.

– Tyvärr har jag det senaste året arbetat på Kanal 1 och jag skäms mycket för det. Jag lär ut Kremls propaganda, säger kvinnan.

Ska ha gripits

Kvinnan uppges arbeta som redaktör på tv-kanalen och har häktats av polis, enligt den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Tass.

Den regimtrogna tv-kanalen utreder nu händelsen, enligt samma källa.

Kreml har efter invasionen dragit åt tumskruvarna för landets medier. Bland annat har man förbjudit dem att kalla kriget i Ukraina för ett krig. I stället tvingas medier kalla det för en militär specialoperation.

En nyinstiftad lag gör att den som rapporterar på ett sätt som ”misskrediterar” den ryska militären riskerar fängelse eller dryga böter. Enligt Tass misstänks kvinnan för brott mot den nya lagen.