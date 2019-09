Läkemedelsgiganten Purdue Pharma kan få betala 100 miljarder för opioidkris i USA

Om uppgörelsen blir av är det den första stora uppgörelsen gällande opioidkrisen, och beloppet på 100 miljarder kronor skulle också bli det största skadeståndsbelopp som betalats ut i den amerikanska läkemedelsbranschen.

Överenskommelsen, som ska ha nåtts utanför domstol, är ett sätt för Purdie Pharma att undvika tusentals stämningar från olika aktörer.

Purdue Pharma producerar Oxycontin, ett av de läkemedel som orsakat störst skada i opioidepidemin. Missbruket av opioidbaserade läkemedel uppskattas ha lett till uppemot 400 000 dödsfall sedan slutet av 90-talet, rapporterar amerikanska myndigheter.

Miljarder i skadestånd under sju år

Enligt Reuters och The New York Times innebär uppgörelsen mellan Purdue Pharma och lokala myndigheter att läkemedelsgiganten lämnar in en konkursansökan och upphör att finnas som bolag i dess nuvarande form. Vidare ska ägarna av Purdue, familjen Sackler, betala tre miljarder dollar, cirka 29 miljarder svenska kronor, i skadestånd under sju års tid.

Ett nytt bolag kommer därefter fortsätta att sälja medicinen Oxycotin där all vinst kommer att doneras till bland annat offer för medicinen. Familjen Sackler kommer även att donera de mediciner mot opioidberoende som Purdue Pharma för tillfället producerar och säljer, till bolaget.

Förra månaden dömdes ytterligare ett läkemedelsbolag, Johnson & Johnson, av en delstatsdomstol till att betala över fem miljarder kronor för de skador som bolagets opioidbaserade mediciner åstadkommit enbart i delstaten Oklahoma.