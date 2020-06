Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Chauffören greps på plats av polis – ingen kom till skada. Foto: TT

Lastbil körde rakt mot demonstranter i USA

En person körde under söndagen in på en avstängd motorväg i Minneapolis i USA – mitt under pågående protester. Ingen person skadades. Chauffören greps på plats av polis och är nu misstänkt för misshandel.

