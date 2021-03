Lastfartyget i Suezkanalen kan komma loss under lördagen

Det stora godsfartyget Ever Given som gick på grund och har suttit fastkilat i Suezkanalen sedan i tisdags borde kunna fortsätta sin färd under lördagen, enligt dess japanska ägare.

– Fartyget tar inte in vatten. Det finns inga problem med dess roder och propellrar. När det väl flyter igen bör det kunna fungera. Vi fortsätter arbetet med att ta bort sediment från och med nu, med ytterligare muddringsverktyg, säger Yukito Higaki, president för Shoei Kisen KK, som äger fartyget.

Problemet är att det ännu inte flyter. Enligt fartygets tekniska chef har det försök som gjorts hittills misslyckats.