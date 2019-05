Människorättsgrupper om inställt FN-event: ”Oerhört allvarligt”

250 personer var inbjudna att delta i ett festligt firande av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter på Fotografiska museet i Stockholm den 13 maj. FN:s utvecklingsorgan UNDP i Norden bjöd in till mingel med utställningen ”We have a dream”, där bilder av kända kinesiska regimkritiker som Dalai Lama och Ai Weiwei skulle visas. ”Stand up for human rights” var parollen.

Mejl utan förklaring

Tre timmar innan evenemanget skulle börja, klockan 12.01, skickades ett kort mejl till alla inbjudna om att eventet var inställt på grund av ”oförutsedda omständigheter”. Enligt handlingar som SVT Nyheter tagit del av skickades klockan 12.28 ett nytt mejl där rubrikraden ändrats från ”inställt” till ”uppskjutet.”

FN-organet UNDP var arrangör av det evenemang som ställdes in tre timmar innan det skulle börja, på grund av ”oförutsedda omständigheter”. Foto: UD

FN-organet UNDP skickade ett nytt mejl till alla deltagare om att evenemanget var ”uppskjutet” och inte ”inställt” av ”oförutsedda omständigheter”. Foto: UD

Två av varandra oberoende källor bekräftar för SVT Nyheter att det förekommit synpunkter från företrädare för Kina om att Dalai Lama och Ai Weiwei skulle exponeras under eventet.

”Inblandning”

I en kommentar till SVT Nyheter om till det inställda FN-evenemanget skriver Kinas ambassad att ”Kina motsätter sig inblandning i dess inre angelägenheter med mänskliga rättigheter som förevändning”.

– Det är skrämmande och oerhört allvarligt om det stämmer att evenemanget ställdes in på grund av påtryckningar från Kina. Det rimmar illa med konferensens tema – att stå upp för mänskliga rättigheter, säger Ami Hedenborg, talesperson för Amnesty.

Den här inbjudan från UNDP med bilder av Dalai Lama och Kinakritikern Ai Weiwei skickades till de 250 gästerna, även till Kinas ambassad. Mötet ställdes in samma dag. Foto: UNDP

Reaktionerna är starka från flera tunga människorättsorganisationer.

– Vi ser generellt hur demokratin går kräftgång i land efter land, och hur påtryckningarna ökar från länder som Kina och Saudiarabien. De använder allt oftare metoder som strider mot de konventioner och regelverk vi har kommit överens om. Sverige betalar mycket pengar till FN. Vi borde bli ännu bättre på att orka stå upp för våra ideal, säger Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecentret.

– Det finns all anledning att vara orolig för Kinas påverkansarbete mot FN-systemet. Vi blir inte förvånade om det stämmer att Kina utövat påtryckningar mot evenemanget i Stockholm, säger Måns Molander, chef för människorättsorganisationen Human Rights Watch i Sverige.

”FN-chefen för tyst”

I en rapport nyligen visade organisationen hur Kina aktivt försöker tysta FN när det gäller mänskliga rättigheter. Human Rights Watch har också i en debattartikel anklagat FN:s generalsekreterare António Guterres för undfallenhet mot Kina.

– Han har varit alltför tyst när det gäller Kinas tvångsinternering av en miljon uighurer, säger Måns Molander till SVT Nyheter.

​- Om man dessutom får en känsla av att yttrandefriheten i Sverige begränsas av Kina har man all anledning att bli upprörd, säger han.