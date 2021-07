Stora protester i Kuba – Maria, 20, har familj och vänner i landet

I Kuba pågår de största demonstrationerna på årtionden. Tusentals invånare har gått ut på gatorna för att visa sitt missnöje med den sittande presidenten Miguel Díaz-Canel.

Maria, 20, föddes i Kuba och bodde i Havanna tills hon var 9 år. Då flyttade hon till Stockholm tillsammans med sin mamma och syster. Kvar i landet har hon sin farmor och farfar, morfar, morbröder och farbröder med familj, och barndomsvänner.

Maria har lyckats ringa till sin farfar och farmor genom vanlig telefon, och fått höra att de mår bra och håller sig hemma.

– De är båda över 80 år och vill inte gå ut och utsätta sig för större risk än de redan är i. Det är konstant ljud från gatan, säger hon.

Sin barndomsvän har hon varit i kontakt med via sociala medier. Internet har varit avstängt i stora delar av Havanna men vännen lyckades logga in från sin mormor och kunde höra av sig via Twitter. Där har hon berättat att hon själv inte deltagit i protesterna även om hon skulle vilja.

– Jag tycker att det är viktigt att se på det här som en humanitär kris, och att det inte bara handlar om politik. Det enda jag vill är att de ska ha det bra, säger Maria.