Massiv strejk väntas i Tyskland: ”Landet kommer att förlamas”

Bakom strejken står fackförbundet EVG, som representerar många anställda inom tågtrafiken, tillsammans med förbundet Verdi som i sin tur företräder anställda på flygplatser, vid hamnar och inom lokaltrafik över hela landet. Sammantaget kallas runt 350 000 personer till endagsstrejk på måndag, enligt förbunden.

– Strejken kommer att ha massiv effekt. Vi är medvetna om detta och det är nödvändigt, sade Verdis ordförande Frank Werneke när initiativet presenterades på torsdagen.

Vill ha löneökningar över 10 procent

Anledningen till strejken är pågående löneförhandlingar mellan fack och arbetsgivare. För att matcha den höga inflationen har Verdi krävt ökningar om 10,5 procent för sina medlemmar, medan EVG kräver 12 procent. Arbetsgivarnas bud är 5 procent plus en engångssumma.

– Vi är en grupp som bokstavligt talat för det här landet framåt och får alldeles för dåligt betalt för att göra det, säger Werneke till tyska Deutsche welle.

I februari uppmättes den årliga inflationstakten i Tyskland till 8,7 procent, skriver AP.

”Onödigt och oproportionerligt”

Konsekvenserna av strejken väntas bli omfattande inom i princip samtliga trafikslag. Frankfurts flygplats, som är Tysklands mest trafikerade, skriver på Twitter att man kommer att ställa in all reguljär passagerartrafik.

Tågbolaget Deutsche bahn har i sin tur ställt in all långdistanstrafik under måndag och uppmanar passagerare att omplanera sina resor. Bolagets personalchef beskriver strejken som ”överdriven och onödig”.

– I princip ingenting kommer att vara möjligt i tågtrafiken på måndag, säger Seiler.

Strejken beskrivs som den största i Tyskland på över 30 år, men det är inte första gången transportarbetare tar till verktyget. Även i februari stannade den tyska tåg- och flygtrafiken efter att Verdimedlemmar gått ut i strejk.