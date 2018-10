Theresa May på väg till det brittiska parlamentet under måndagen. Foto: Peter Nicholls

May tror fortfarande på brexit-avtal: ”Vi är inne på slutspurten”

Storbritanniens premiärminister Theresa May vägrar ge upp. Efter att förhandlingarna brutit samman igen under söndagen så fortsätter hon tro på en snar lösning för ett avtal med EU. Men parterna är fortfarande djupt oeniga om hur Nordirland ska behandlas – och nu väntas ett nytt toppmöte hållas i november.

– Vi är inne på slutspurten i de här förhandlingarna. Nu är det dags att hålla huvudet kallt, säger hon under ett tal i det brittiska parlamentet under måndagen.