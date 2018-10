Diplomatkällor: Brexitavtal klart

Förhandlarna ska ha nått en överenskommelse om brexit, uppger nyhetssajten Politico Europe som stöder sig på uppgifter från tre EU-diplomater.

– Det är delade uppgifter, vissa gör gällande att det finns ett avtal medan andra dementerar det, säger SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick.

– Brexitministern för Storbritannien kallades in till Bryssel tidigare idag vilket tyder på att förhandlingarna har trätt in i ett så pass avgörande skede att man vill kalla in ambassadörerna.

Reuters har samma uppgifter, men skriver också att andra källor med insyn i förhandlingarna dementerar att en överenskommelse är klar.