Migranter stormade barriär vid gränsen till Mexiko

Hundratals migranter från Honduras tog sig på fredagskvällen igenom en barriär längs Guatemalas gräns till Mexiko, medan kravallpolis försökte hindra dem att ta sig över en bro som binder samman länderna.

– Vi ska ta oss in! Vi ska ta oss in tillsammans! skrek en ung man i karavanen när de försökte storma det sista hindret mot att ta sig in i Mexiko för att ta sig vidare mot USA.

Bilder i mexikansk tv visade hur migranterna med våld försökte ta sig över ett stängsel. Enligt myndigheterna tog de sig dock inte förbi poliserna.

Möte med Pompeo

Gruppen är bara en liten del av de uppemot 4 000 migranter som i en karavan är på väg från Honduras mot Mexiko för att antingen söka jobb där, eller fortsätta norrut mot USA.

Tidigare under dagen mötte Mexikos utrikesminister Luis Videgaray sin amerikanske kollega Mike Pompeo i Mexico City för att diskutera situationen, och lovade då att landet skulle stå upp mot den utmaning som väntar landet. Videgaray har även begärt hjälp av FN:s flyktingorgan UNHCR för att klara situationen.

-Vi har aldrig haft en så här stor grupp som samtidigt har sökt hjälp, därför behöver vi hjälp, sade han i mexikansk tv.

USA:s president Donald Trump, som gjort migration till en av sina huvudfrågor och vars republikanska parti står inför det viktiga mellanårsvalet i november, hotade på torsdagen att sätta in militären vid landets södra gräns om Mexiko inte stoppar migranterna, och har även talat om att helt stänga gränsen.

”Klarar sig inte”

Migranterna vittnar om hur akut arbetslöshet, våld och stigande levnadsomkostnader tvingat dem på flykt.

-Människor klarar sig helt enkelt inte på vad de tjänar. Efter att ha slutat arbetsdagen måste de begå småbrott för att överleva, berättar Jesús España för den mexikanska tidningen El Excelsior.

Han är del av en mindre grupp migranter som slagit tillfälligt läger i Tecún Umán i Guatemala, en kvart från den mexikanska gränsen. Där inväntar de resten av de flera tusen människor som sedan förra veckan tagit sig den långa vägen längs vägar och genom djungelterräng från San Pedro Sula i Honduras.

Efter påtryckningar från USA att stoppa migranterna svarade Mexiko med att placera ut hundratals poliser vid gränsen. De som saknar giltigt visum kommer att antingen få söka asyl i Mexiko, eller skickas tillbaka, meddelar myndigheterna.

Kritik från Amnesty

Människorättsorganisationer har kritiserat Mexikos och USA:s svar på migrationen.

”Mexikanska myndigheter bör inte anlägga ett Trump-perspektiv och behandla människor som säkerhetshot”, säger Amnesty Internationals Amerikachef Erika Guevara-Rosas i ett uttalande.