Misstänkt rysk agent gripen i USA

En rysk kvinna greps i söndags, misstänkt för att ha varit agent på uppdrag av den ryska regeringen mellan 2015 och 2017, det skriver Reuters.

Enligt amerikanska justitiedepartementet ska hon ha infiltrerat amerikanska politiska organisationer med inflytande över amerikansk politik för att på så sätt föra den ryska statens agenda i USA.

Enligt tidningen the New York times ska kvinnan ha försökt ordna möten mellan Donald Trump och Vladimir Putin under presidentkampanjen 2016, men det är inget som justitiedepartementet nämner i sitt uttalande.

FBI har lett utredningen mot kvinnan som nu riskerar fängelsestraff.