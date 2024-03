Misstänkta terroristerna torterade av ryska militärer

Minst 137 personer dödades i det blodiga attentatet mot Crocus City Hall i utanför Moskva på fredagen. Elva personer har gripits för inblandning i dådet och fyra har pekats ut som direkt ansvariga.

Fyra personer har häktats misstänkta för terrorattacken, rapporterar ryska medier. Två personer ska ha förklarat sig skyldiga. Enligt samma myndigheter ska de fyra komma från Tadzjikistan.

Männen hade båda blåtiror och torkat blod i sina ansikten. Filmklipp som visar hur de som gripits för dådet torteras har publicerats av en rad ryska medier, däribland den Kremlvänliga nyhetskanalen Baza.

Putin pekar på Ukraina

Terrorsekten IS har tagit på sig ansvaret för dådet och har publicerat ett videoklipp som spelats in av gärningsmännen själva under attacken.

Men ryska statsmedier och president Putin har under helgen betonat en påstådd koppling mellan terroristerna och Ukraina. Putin har hävdat att de fyra misstänkta försökte fly till Ukraina efter dådet och att ett ”fönster” väntade på dem vid gränsen, något som förnekats med kraft av Ukraina.