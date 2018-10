Museets urgamla bibelskrifter visade sig vara oäkta

Förra året skickade bibelmuseet i Washington DC fragment från fem av sina mest åtråvärda föremål på analys i Tyskland efter att dess äkthet blivit ifrågasatt, skriver CNN. Det var bitar som ansetts tillhöra Dödahavsrullarna, som är världens äldsta bibelskrifter.

Påstods vara del av Dödahavsrullarna

Nu har forskare slagit fast att de inte är äkta. Därför har museet valt plocka bort föremålen för vsining. De fem artefakterna, som museets grundare Steve Green kommit över till en okänd summa pengar, tillhörde en samling av totalt 16 bitar och har påståtts varit en del av de historiska religiösa skrifterna.

– Vi hade hoppats att testerna skulle komma fram till ett annat resultat, detta är ett tillfälle att utbilda allmänheten om vikten att klargöra äktheten i sällsynta bibliska artefakter, säger museichefen Jeffrey Kloha vid The museum of the bible i Washington DC.