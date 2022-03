Mykola har flytt Mariupol: ”Det är helvetet på jorden”

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war så kommer ryska styrkor inom kort att ta kontroll över staden.

Mykola Trofymenko är universitetsrektor på Mariupols universitet men har till slut lämnat staden tillsammans med sin familj och befinner sig nu i Lviv i västra Ukraina. Under flykten besköts dem.

– Staden är totalt förstörd och bombningarna och skjutningarna pågår utan uppehåll. Du kan se dödade människor på gatorna, förstörda hus och byggnader, säger han.

– Det var omöjligt för mig att ha mitt barn i skyddsrum en dag till.

Trofymenko kallar det Ryssland gör för ett folkmord på den ukrainska befolkningen.

– Det är en tragedi att detta utspelar sig i mitten av Europa på 2000-talet. Det är ett modernt Aleppo.

