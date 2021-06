Tiotusentals föräldrar stämmer Tiktok: Bryter mot EU-lag

64 000 föräldrar från runtom i Europa, en tredjedel av dem från Nederländerna, stämmer den populära appen Tiktok. Appen gör inte tillräckligt för att skydda barnens integritet, enligt stämningen som registrerats vid en domstol i Amsterdam.

Föräldrarna vill ha 1,4 miljarder euro i kompensation för att appen, enligt dem, samlar in data på ett otillåtet sätt och samlar in mer än nödvändigt vilket strider mot EU-lag.

– Det är otydligt hur Tiktok använder personlig data när det kommer till riktade annonser och delning av data till USA och Kina, säger Douwe Linders, en av juristerna som företräder föräldrarna.

”För lätt att skapa profil”

Linders säger också att det är för lätt för barn under 16 år att skapa profiler utan tillåtelse från föräldrarna och att de utmaningar som sprids på appen kan vara skadliga för barn.

Tiktok nekar till anklagelserna och säger att man jobbar intensivt med att skydda unga användare. Som exempel nämns att barn mellan 13 och 15 år per automatik har privata profiler och att främlingar inte kan se deras material i sina flöden. Moderatorer kan ta ned klipp, låsa konton och ger användare möjlighet att anmäla innehåll de tycker är stötande.

2 000 euro för de yngsta

Stämningen efterfrågar olika mycket pengar i kompensation beroende på hur gamla barnen är. För de yngsta, under 13 år, söker man 2 000 euro per barn, för barn mellan 13 och 15 år söker man 1 000 euro per barn och för åldersgruppen 16-17 år 500 euro var.

Tiktok beräknas ha omkring 800 miljoner användare.