New York under vatten: ”Livshotande översvämningar”

Skyfallet i New York är officiellt det värsta sedan 1948. Under fredagen har stadens avloppssystem översvämmats av regnmängderna, och vatten har forsat in i skolor, tunnelbanestationer och källare, rapporterar CNN.

– Det här behöver tas på extremt stort allvar. Delstaten är här för att hjälpa till, och vi tar oss igenom det här tillsammans, som vi alltid gör, säger New Yorks guvernör Kathy Hochul.

Ett undantagstillstånd har utlysts. Guvernör Kathy Hochul uppmanade under en presskonferens på fredagen New York-borna att stanna hemma om de över huvud taget kan.

– Planera din flyktväg. Vänta inte med att gå tills dess att vattnet är över dina knän, vänta inte tills det är försent, säger hon.

Borgmästaren: ”Det är inte över”

Nästan två decimeter regn har hittills fallit över stadsdelen Brooklyn, enligt National Weather Service, och mer regn väntas.

– Det här är farliga väderförhållanden, och det är inte över, säger New Yorks borgmästare Eric Adams.

Skyfallen väntas påverka ungefär 25 miljoner människor över hela nordöstra USA.