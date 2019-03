Norwegian: Minst 18 Arlanda-flygningar ställs in

– Vi slår ihop flygningar och de allra flesta får en ny avgångstid samma dag. Det gäller framför allt till destinationer där vi har många avgångar per dag, som till Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, säger Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson till TT.

Norwegian har också ökat bemanningen på kundcentret och informerar löpande på sin hemsida om trafikstörningarna.

Omdirigerade plan

Bolaget har 18 stycken Boeing 737 Max 8-plan i sin flotta, som totalt uppgår till omkring 160 plan. Att dessa nu tills vidare måste stå kvar på marken orsakar stora störningar i trafiken när andra flygplan måste dirigeras för att ta hand om strandsatta resenärer.

För svensk räkning har 18 flygningar till och från Arlanda ställts in under onsdagen. SVT Nyheter har sökt Norwegian för att höra hur många passagerare som drabbas och hur dessa kommer att kompenseras. Hittills utan resultat.

– De flesta har fått hjälp och vi jobbar med att ge bra alternativ till de som ännu inte har bokats om, skriver bolaget i ett pressmeddelande och lovar att alla berörda resenärer kommer kontaktas.

Resenärer kritiska

En av de resenärer som SVT varit i kontakt med skulle flyga från Palma på Mallorca på onsdagen. Samtidigt som han checkade in rapporterade olika medier att Norwegian ställde in sina resor. Själv fick han veta att även hans avgång ställdes in bara minuter innan den utsatta avgångstiden.

– Vi hade nästan foten inne i planet när EU mer eller mindre tvingade dem att inte flyga. De struntade ju i passagerarsäkerheten och personalen, säger han.

Nu väntar han i Köpenhamn på att fortsätta hemresan via Oslo till Stockholm.

– De har skött alla bokningar, brist på information och envisheten att genomföra flygingen är det de inte skött bra, säger han.

Räkning till Boeing

Enligt Norwegian kommer de flesta drabbade att få en ny avgångstid samma dag. Man vädjar också till passagerare som inte hör något från flygbolaget att förhålla sig som vanligt till sin resa.

Klart är att det kostar bolaget stora pengar att ha planen stillastående på marken. Enligt den norska ekonomisajten e24 kommer lågprisflygbolaget skicka hela räkningen till tillverkaren Boeing:

– Norwegian ska inte lida ekonomisk skada för att helt nya flygplan inte kan användas i trafik. Vi kan inte ge några detaljer, men vi för en dialog med Boeing, säger kommunikationschef Lasse Sandaker-Nielsen.

Även KLM:s flygningar mellan Landvetter och Amsterdam har ställts in.