Nytt besked från May i brexit-frågan

Theresa May inledde sitt tal med att ursäkta sig inför det brittiska folket och beklaga att ledamöterna i parlamentet inte lyckats enas om ett avtal som gör att landet kan lämna EU under ordnade former den 29 mars som planerat.

– Det är ett personligt nederlag för mig, sade Theresa May.

Hon berättde vidare att hon tidigare under dagen skickat en begäran till EU om att skjuta upp Storbritanniens utträde ur EU från den 29 mars till den 30 juni. Hon sade också att ett längre uppskov än så inte är aktuellt.

Theresa May utesluter också att en ny folkomröstning ska hållas om EU-medlemskapet, något som vissa politiker förespråkat. Osäkerheten om vad som ska ske härnäst fortsätter.

Svaret från EU:s rådsordförande Donald Tusk är att man är redo att flytta fram datumet, men endast under förutsättning att det brittiska underhuset accepterar det framförhandlade brexit-avtalet. Ett förslag som parlamentet redan förkastat och som talmannen därför förbjudit regeringen att lägga fram fler gånger.

Frågan avgörs av EU:s regeringschefer vid torsdagens toppmöte.

Artikeln uppdateras