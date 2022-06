Norge går inte in med mer pengar i SAS

Den norska staten var tidigare delägare i SAS men klev ur bolaget för ett par år sedan. Bland norska medier har det förekommit uppgifter om att norska staten kan vara på väg in i det krisande flygbolaget igen.

Under tisdagens presskonferens meddelade däremot den norska näringsministern Jan Christian Vestre att det inte är aktuellt att gå in med mer pengar i SAS. Samtidigt säger han att regeringen går med på att 1,5 miljarder kronor kan omvandlas till aktier, under vissa förutsättngingar.

– De måste stå på egna ben och det är viktigt att de som alla andra gör en omställning för att vara konkurrenskraftiga, säger Vestre.

Sverige kommer inte heller tillföra nytt kapital

Från svenskt regeringshåll har det tidigare meddelats att man inte kommer att tillföra något nytt kapital till bolagets räddningspaket i anslutning till att SAS nu försöker att minska sina skulder på motsvarande 20 miljarder kronor.

Förutom det ekonomiska hotet brottas också SAS med ett fortsatt hot om strejk som kan bryta ut på onsdag om man inte hittar en lösning.

– Just nu pågår medling så då uttalar vi oss inte om situationen utan vi hoppas att vi kommer att kunna nå en lösning, sade SAS kommunikationsdirektör, Karin Nyman, till TT igår.