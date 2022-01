Ödesdag för Boris Johnson – frågas ut i parlamentet

Oppositionen inledde frågestunden med att såga premiärministerns ursäkter som han kommit med efter de senaste veckornas avslöjanden om festande vid premiärministerns residens under pandemin.

Men tonen mot Johnson har även hårdnat inom hans egna parti, Konservativa partiet.

Inför dagens frågestund i underhuset har ett dussintal parlamentsledamöter, som tillsattes 2019, dessutom träffats för att diskutera Johnsons politiska framtid, rapporterar flera brittiska medier.

Brev om misstroende inskickade

Mötet som ägde rum under tisdagskvällen, och som benämns som ”Pork pie putsch”, har fått stor uppmärksamhet i brittiska medier. För att Johnson ska ställas inför ett misstroendevetum krävs nämligen att 54 parlamentsledamöter, vilket motsvarar 15 procent av Tories underhusledamöter, skickar in hemliga brev till den så kallade 1922-kommittén och efter mötet uppges 20 brev ha skissats på eller skickats in, rapporterar The Guardian.

I nuläget väntas Johnson förlora en sådan omröstning, om den blir av. Hur många brev som kommit in är kommitténs ordförande Graham Brady dock ensam om att känna till.

Oppositionen inom partiet har av kretsen kring Johnson avfärdats som en Pork Pie Plot, ”köttpajskomplott”, eftersom den tros ledas av ledamöter från de delar av centrala England där sådan paj kommer ifrån.

Stödet bland väljare har också rasat. Enligt den senaste opinionsundersökningen, som brittiska The Observer publicerade förra veckan, anser sex av tio britter att premiärministern bör avgå. Bland de som röstade fram honom är stödet dock något högre, nästan hälften vill se en ny ledare.