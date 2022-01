Partygate: Detta har hänt

Trädgårdsfest med över 100 inbjudna

Över 100 personer bjöds in till en tillställning i premiärministerns trädgård på 10 Downing Street den 20 maj 2020, då det var tillåtet att träffa en person ur ett annat hushåll, om man höll sig utomhus och på två meters avstånd från varandra. Boris Johnson själv deltog på ”ta med din egen alkohol-eventet”, vilket han nu ber om ursäkt för. Han hävdar samtidigt att han trodde att det var en jobbtillställning, vilket kritiker avfärdar. Bland annat Labour kräver hans avgång.

Avskedsfester dagen före prins Philips begravning

Den 16 april 2021 samlades omkring 30 rådgivare och tjänstemän för att tacka av Johnsons kommunikationschef, James Slack, samt en av premiärministerns personliga fotografer. Medarbetare ska ha skickats iväg till affären för att fylla en resväska med vin, premiärministerns sons gunga ska ha gungats sönder och det ska ha dansats till sent på natten.

Avskedsfesterna hölls dagen före drottning Elizabeths make prins Philips begravning, då både hårda restriktioner och landssorg gällde. Drottningen satt helt ensam i kyrkan när hennes man begravdes, och Johnsons regering har bett om ursäkt efter att uppgifter om festerna läckt ut i brittisk press. Johnson ska inte ha varit med på avskedsfesterna, men hans stöd bland väljare har likväl påverkats.

Vinfredagar

Boris Johnson ska regelbundet ha deltagit på ”vinfredagar” under pandemin, avslöjade tidningen Daily Mirror förra veckan. Evenemanget ska ha varit en stående punkt i en digital kalender som delades av omkring 50 anställda och en vinkyl ska ha köpts in till kontoret för ändamålet.

Avgångskrav efter avslöjandena

Tonen har hårdnat inom Johnsons egna parti efter de senaste veckornas avslöjanden. Ett dussintal partiledamöter, som tillsattes 2019, träffades till exempel under tisdagsskvällen för att diskutera Johnsons politiska framtid. Mötet, som benämns som ”Pork pie putsch”, har fått stor uppmärksamhet i brittiska medier. För att Johnson ska ställas inför ett misstroendevetum krävs det att 54 ministrar skickar in hemliga brev till parlamentet, och efter mötet uppges 20 brev ha skissats på eller skickat in, rapporterar The Guardian.

Dessutom säger Johnsons tidigare medarbetare Dominic Cummings att han är villig att under ed säga att premiärministern avråddes från att gå på trädgårdsfesten i maj 2020, enligt nyhetsbyrån AP.