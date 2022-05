Bevisen mot ryska brigaden i Butja: ”Fängslade vår befolkning”

Butja blev centrum för de ryska soldaternas terror i krigets Ukraina. Under 18 specifika dagar under belägringen dödades 12 personer i staden, enligt New York Times som nu rapporterar om nya bevis om krigsbrotten.

Förövarna som pekas ut tillhör den 64:e brigaden, en ökänd grupp med ryska soldater som enligt ukrainsk underrättelsetjänst startades 2009. Gruppen består till stor del av soldater från etniska minoriteter och socialt utsatta områden.

Med brigaden hade Ryssland ett tydligt mål: att ingjuta skräck och bibehålla kontroll.

– Det är konsekvensen av den politiken som nu visar sig i Butja. Utan disciplin och med dessa aggressiva vanor, så verkar de ha skapats för att skrämma befolkningen, säger Mykola Krasny, informationsansvarig på ukrainska militärens underrättelsetjänst.

10 har identifierats

Enligt New York Times anlände gruppen till Butja först efter att ryska styrkor tagit kontroll över staden. Deras uppgift var att hålla belägringen.

Under tiden pågick upprepade övergrepp mot lokalbefolkningen.

– De band fast deras ben och fötter och tejpade för deras ögon. De slog dem med knytnävar, pistoler och sparkar och utförde avrättningar. De fängslade vår befolkning, sa Rusian Kravchenko, chefsåklagare i Butja-distriktet enligt New York Times.

Enligt uppgifter till New York Times var gruppens rykte känt.

– De som kommer efter oss är dåliga killar, sa de. Jag tror de hade radiokontakt och visste vilka som skulle komma, säger lokalbon Mykola, 67 som menar att andra ryska soldaterna uppmanade honom att lämna staden innan brigaden hann dit.

Hittills har 10 soldater identifierats i gruppen. De utreds nu för krigsbrott.

Nio män avrättades

Flera av de misstänkta krigsbrotten ägde rum på gatan Yablonska. Här, på en innergård som användes som bas av de ryska soldaterna, uppges åtta män ha avrättats i mars.

En övervakningsfilm som New York Times publicerat visar hur männen förs över en gata under vapenhot. Bilder visar sedan hur männen ligger döda på innergården. I en trappa intill syns flera skotthål.

Flera av männen kontaktade sina nära och kära innan de avrättades. ”Vi kan inte komma ut. Jag ringer när jag ringer. Jag älskar dig”, sa en av männen i ett samtal med sin fru. Kort därefter var han död.