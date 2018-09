Guvernören om Florence: Ett stort våldsamt monster

Orkanen Florence väntas dra in över USA:s östkust sent på torsdagskvällen, svensk tid. På en femgradig skala ligger Florence för tillfället på en fyra.

– Just nu ser det ut som den fortfarande kan ha kategori 4 när den tar sig in över land, vilket då skulle innebära att det är den kraftigaste orkanen som har tagit sig in över land så här långt norr ut. Så det är väldiga krafter man pratar om, säger SVT:s meteorolog Lasse Rydqvist.

”Historiskt stor orkan”

Sammanlagt räknar man med att 4,5 miljoner människor kommer att komma i stormens väg. I North Carolina, South Carolina och Virginia har cirka två miljoner människor ombetts lämna sina hem.

North Carolinas guvernör, Roy Cooper, kallar orkanen för ett ”stort och våldsamt monster”.

– Det är en extremt farlig, livshotande, historiskt stor orkan, säger han på en presskonferens.

Översvämningar största faran

Carina Bergfeldt, SVT:s korrespondent i USA, berättar i Morgonstudion att de amerikanska myndigheterna ser Florence som ett trippelhot. Det handlar dels om den stormflod som kommer med orkanen, som kan orsaka flera meter höga vågor, och sedan om själva orkanen i sig.

– Stormvindarna kan förstöra hus, slita med sig människor, djur, byggnader och bilar.

– Det tredje, som är det farligaste av allt, är översvämningarna som kommer i samband med detta. North Carolina och South Carolina och Virginia har i flera månader nu haft mycket regn, så marken är redan fuktig, och det gör att det finns väldigt stor risk för översvämningar som kan fortsätta ganska länge.

– Och översvämningar är det som man vet historiskt, att när det gäller naturkatastrofer, så är det dem som kräver flest liv, säger Carina Bergfeldt.